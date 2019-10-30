Соперник "Динамо" в Лиге Европы уволил главного тренера
30 октября, 2019, 12:06
Швейцарский "Лугано", который является соперником киевского "Динамо" в групповом этапе Лиги Европы, уволил главного тренера Фабио Челестини
Об этом сообщает официальный сайт швейцарского клуба.
У соперника киевского "Динамо" по групповом этапе Лиги Европы, швейцарском "Лугано", произошли изменения на тренерском мостике. Вместо Фабио Челестини, который начиная с прошлого сезона возглавлял команду, руководство клуба назначило Маурицио Якобаччи.
В Лиге Европы "Лугано" занимает последнее место в группе В, с одним очком, набранным в игре с "Динамо". В чемпионате Швейцарии команда идет предпоследний, девятой позиции с 10 очками после 12 игр.
- 24 октября, в поединке 3-го тура группового этапа Лиги Европы, киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" 1: 1
- 3 октября, в матче группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано".
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