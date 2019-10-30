Соперник "Динамо" в Лиге Европы уволил главного тренера

30 октября, 2019, 12:06

Швейцарский "Лугано", который является соперником киевского "Динамо" в групповом этапе Лиги Европы, уволил главного тренера Фабио Челестини

Об этом сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

У соперника киевского "Динамо" по групповом этапе Лиги Европы, швейцарском "Лугано", произошли изменения на тренерском мостике. Вместо Фабио Челестини, который начиная с прошлого сезона возглавлял команду, руководство клуба назначило Маурицио Якобаччи.

В Лиге Европы "Лугано" занимает последнее место в группе В, с одним очком, набранным в игре с "Динамо". В чемпионате Швейцарии команда идет предпоследний, девятой позиции с 10 очками после 12 игр.