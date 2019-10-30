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Espreso.tvСпортСоперник "Динамо" в Лиге Европы уволил главного тренера

Соперник "Динамо" в Лиге Европы уволил главного тренера


фото: fclugano.com
Швейцарский "Лугано", который является соперником киевского "Динамо" в групповом этапе Лиги Европы, уволил главного тренера Фабио Челестини

Об этом сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

У соперника киевского "Динамо" по групповом этапе Лиги Европы, швейцарском "Лугано", произошли изменения на тренерском мостике. Вместо Фабио Челестини, который начиная с прошлого сезона возглавлял команду, руководство клуба назначило Маурицио Якобаччи.

В Лиге Европы "Лугано" занимает последнее место в группе В, с одним очком, набранным в игре с "Динамо". В чемпионате Швейцарии команда идет предпоследний, девятой позиции с 10 очками после 12 игр.

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