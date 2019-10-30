Штаб ООС сообщил подробности обстрела оккупантами жилых домов в Золотом-4
30 октября, 2019, 09:06
В понедельник, 28 октября, российские оккупанты обстреляли из стрелкового оружия два частных дома в Золотом-4, Попаснянского района Луганской области
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил со ссылкой на данные украинской стороны общего центра контроля и координации.
Захватчики обстреливали Золотое-4 в период с 20:45 до 21:25 и с 21:53 до 22:40. Мобильная наблюдательный группа СЦКК обнаружила на месте обстрелов повреждения частного дома по ул. Ореховой, 25 пулями калибра 7,62 мм, а также повреждения частного дома по ул. Довженко, 28 - также от пуль калибра 7,62 мм.
Пострадавших в результате обстрелов не было.
- Напомним, 29 октября в Золотом началось разведение войск . В этот день оккупанты совершили целом 9 обстрелов украинских войск.
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