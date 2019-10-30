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Espreso.tvОбществоЗа прошедшие сутки оккупанты 9 раз обстреляли бойцов ООС, еще дважды - утром

За прошедшие сутки оккупанты 9 раз обстреляли бойцов ООС, еще дважды - утром

Во вторник, 29 октября, российские террористы на Донбассе 9 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенных Минскими договоренностям 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли Объединенные силы неподалеку Богдановка из стрелкового оружия и автоматических гранатометов, у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия и автоматических гранатометов, вблизи Красногоровки - из станковых противотанковых гранатометов, неподалеку Водяного, что на Приазовье - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты стреляли вблизи Луганского из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В течение суток 29 октября потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не зафиксировано.

С начала суток 30 октября оккупанты 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": у Зайцевого - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов .

В результате этих обстрелов потерь среди личного состава Объединенных сил также не было.

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