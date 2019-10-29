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Espreso.tvОбществоВ штабе ООС показали, как разводят войска у Золотого-4

В штабе ООС показали, как разводят войска у Золотого-4

В штабе ООС показали, как происходит начало процесса разведения сил и средств на участке №2 у населенного пункта Золотое-4 Луганской области

Видеозапись обнародована на странице штаба ООС в Facebook.

Отметим, что разведение сил начато 29 октября в 12:00.

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