В штабе ООС показали, как разводят войска у Золотого-4
29 октября, 2019, 19:36
В штабе ООС показали, как происходит начало процесса разведения сил и средств на участке №2 у населенного пункта Золотое-4 Луганской области
Видеозапись обнародована на странице штаба ООС в Facebook.
Отметим, что разведение сил начато 29 октября в 12:00.
- Напомним, что президент Владимир Зеленский положительно оценивает начало разведения войск в Золотом-4.
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