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Espreso.tvОбществоРФ подтвердила подготовку к обмену пленными с Украиной

РФ подтвердила подготовку к обмену пленными с Украиной


фото: tass
Обмен пленными готовится, но в приоритете проведение саммита "нормандской четверки"

Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Непублично, но работа идет (по подготовке нового обмена пленными, - Ред.). Мы рассчитываем, что она принесет какие-то результаты", - отметил Руденко и добавил, что сейчас в приоритете стоят другие вопросы, в частности, проведение саммита "нормандской четверки" .

Руденко отметил, что контактная группа также обсуждает обмен пленными в ходе вооруженного конфликта на Донбассе, однако он не назвал никаких дат.

"То, что произошло у нас с Украиной, касалось, как вы знаете, украинских граждан на территории России и российских на территории Украины. То, что обсуждается в контактной группе, и, возможно, получит развитие, это обмен между Украиной и самопровозглашёнными "республиками Донбасса". Это два несколько разных процесса, но и с того, и с другого трека работа идет", - добавил Руденко.

  • Ранее представитель ОБСЕ в минской ТКГ Мартин Сайдик заявлял о подготовке большого обмена пленными между Украиной и Россией.

Напомним, 7 сентября Россия отдала Украине 35 пленников .

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