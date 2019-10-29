Готовится большой обмен пленными между РФ и Украиной, - Сайдик
29 октября, 2019, 18:09
Гуманитарная рабочая группа Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе продолжила обсуждение обмена пленными
Об этом сообщает Белта.
По словам представителя ОБСЕ в минской ТКГ Мартина Сайдика, идет очень серьезная работа, готовится большой обмен пленными.
Кроме того, участники политической рабочей группы ТКГ сегодня обсуждали реализацию "формулы Штайнмайера".
Следующая встреча в Минске состоится 12 ноября.
- Представитель ОБСЕ в минской ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик показал начало разведения сил на участке в Золотом.
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