 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГотовится большой обмен пленными между РФ и Украиной, - Сайдик

Готовится большой обмен пленными между РФ и Украиной, - Сайдик

Гуманитарная рабочая группа Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе продолжила обсуждение обмена пленными

Об этом сообщает Белта.

По словам представителя ОБСЕ в минской ТКГ Мартина Сайдика, идет очень серьезная работа, готовится большой обмен пленными.

Кроме того, участники политической рабочей группы ТКГ сегодня обсуждали реализацию "формулы Штайнмайера".

Следующая встреча в Минске состоится 12 ноября.

  • Представитель ОБСЕ в минской ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик показал начало разведения сил на участке в Золотом.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2019 вторник

больше новостей

29 октября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать