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Espreso.tvОбщество"Заказывать проституток, заказывать мальчиков": Кива отреагировал на скандал с перепиской "слуги народа" Яременко

"Заказывать проституток, заказывать мальчиков": Кива отреагировал на скандал с перепиской "слуги народа" Яременко

Народный депутат Илья Кива прокомментировал скандалы Богдана Яременко с перепиской с проституткой и инцидент с "гомосексуальной перепиской" нардепа Остапенко

Видео распространили "Украина 24/7".

"Одни п**рам пишут, другие - проституткам. Кого вы сюда набрали? Не надо же так вести себя аморально. Заказывать проституток, заказывать мальчиков. Вы что делаете!" - сказал Кива.

Напомним, переписку журналисты обнародовали 30 октября. В частности, Яременко получил сообщение, в котором следующее:

"Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный табу. Час - $100, 2 часа - $150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно", - пишет "Алина".

После обнародования переписки в соцсетях нардеп заявил в Facebook, что это была провокация журналистов:

"О провокации. После того как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо, мы использовали определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал, я устроил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованую "переписку". Это сработало. Охотник за жжеными фактами сфотографировал то, чего нет. Продолжение следует".

Впоследствии нардеп от "Слуги народа" удалил свое сообщение, в котором переписку с проституткой назвал "провокацией".

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