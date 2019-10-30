Переписка с проституткой из зала Рады: Яременко извинился перед женой и Зеленским

30 октября, 2019, 18:27

Нардеп от "Слуги народа" удалил свое сообщение, в котором переписку с проституткой назвал "провокацией"

Об этом Богдан Яременко написал в новой заметке.

"Не все решения бывают одинаково удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента", - написал он.

Напомним, переписку журналисты обнародовали 30 октября. В частности, Яременко получил сообщение, в котором следующее:

"Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный табу. Час - $100, 2 часа - $150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно", - пишет "Алина".

После обнародования переписки в соцсетях нардеп заявил в Facebook , что это была провокация журналистов:

"О провокации. После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо, мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал, я сделал вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку". Это сработало. Охотник за жжеными фактами сфотографировал то, чего нет. Продолжение следует".