"Секс защищенный, пожелания можно": "слугу" Яременко поймали на переписке с проституткой. Уверяет, что провоцировал журналистов
Переписку обнародовали "Буквы" в своем Telegram-канале.
"Привет. Место твое. Секс защищен, классика и орал. Анальный табу. Час - $ 100, 2 часа - $ 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можна", - пишет "Алина".
После обнародования переписки в соцсетях нардеп заявил следующее:
"О провокации. После того, как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда "журналисты" подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал я разрешил вчера провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованную "переписку". Это сработало. Охотник за жжеными фактами сфотографировал то, чего нет. Продолжение следует".
Отметим, что нардеп женат и имеет 2 детей.
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