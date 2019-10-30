"Динамо" - "Шахтер": стали известны стартовые составы команд
30 октября, 2019, 18:54
Стали известны стартовые составы команд в главном матче 1/8 финала Кубка Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером"
Об этом сообщают официальные twitter-аккаунты клубов.
Кубок Украины
1/8 финала
30 октября, Киев, НСК "Олимпийский"
"Динамо" - "Шахтер"
"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цыганков, Караваев, Беседин.
"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Коноплянка, Тайсон, Марлос, Коваленко, Мораес.
Наш состав на матч с «Динамо» в Кубке Украины- ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 30 октября 2019 г.
Следите за игрой # ДинамоШахтер онлайн https://t.co/aAzZx2xfYM pic.twitter.com/8wGDFslOc3
Стартовый состав «Динамо» на кубковый матч против «Шахтера»! #FCDKLive # ДинамоШахтар pic.twitter.com/RA7rcfeDOk- FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 30 октября 2019 г.
- Напомним, 27 октября в матче 12-го тура чемпионата Украины "Динамо" на своем поле не смогло переиграть "Карпаты" .
- "Шахтер" на своем поле не смог одолеть "Александрию" и потерял первые очки в сезоне.
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