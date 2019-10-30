 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Динамо" - "Шахтер": стали известны стартовые составы команд

"Динамо" - "Шахтер": стали известны стартовые составы команд


фото: twitter
Стали известны стартовые составы команд в главном матче 1/8 финала Кубка Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером"

Об этом сообщают официальные twitter-аккаунты клубов.

Кубок Украины

1/8 финала

30 октября, Киев, НСК "Олимпийский"

"Динамо" - "Шахтер"

"Динамо": Бущан, Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Вербич, Цыганков, Караваев, Беседин.

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Коноплянка, Тайсон, Марлос, Коваленко, Мораес.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 октября, 2019 среда

больше новостей

30 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать