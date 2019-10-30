НАТО запускает новую инициативу сотрудничества с Украиной

30 октября, 2019, 17:08

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в рамках отношений Украины и Альянса будет запущена новая инициатива, которая должна объединить все существующие форматы сотрудничества

Об этом Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой в Одессе, сообщает Интерфакс-Украина.

"У нас долгосрочное партнерство с Украиной, и время от времени мы адаптируем и корректируем формат нашего сотрудничества ... У нас уже есть годовые национальные программы, Комплексный пакет помощи, Комиссия Украина-НАТО, является важным инструментом. Сейчас мы запускаем новую инициативу, которая имеет целью скоординировать и объединить эти разные форматы работы, чтобы лучше сконцентрироваться на приоритетах нашей работы, сделав их более скоординированными и упорядоченными ", - сообщил генсек Альянса.

Генсек НАТО напомнил о решении Альянса, принятом весной, о предоставлении Украине дополнительной помощи, в частности, в вопросах, связанных с военно-морским флотом.

По словам Столтенберга, украинское руководство также рассматривает возможность участия в тренировочной миссии НАТО в Ираке.

Столтенберг находится 30-31 октября с официальным визитом в Украине, ожидается, что он выступит в Верховной Раде.

25 октября министр обороны Андрей Загороднюк анонсировал новый формат отношений между Украиной и НАТО, который будет одобрен в ближайшее время.