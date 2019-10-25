Загороднюк анонсировал новый формат отношений Украины с НАТО

25 октября, 2019, 17:50

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсировал решение НАТО и Украины о новом формате сотрудничества

Об этом сообщает ЕП .

"Мы перезапускаем формат работы с НАТО, делаем его более практичным", - заявил министр обороны.

Загороднюк подчеркнул, что соглашение было достигнуто во время визита, поэтому его юридическое оформление не завершено.

"Будет документ, но мы его не успеем сделать так быстро, на следующей неделе", - заявил он.

Во время визита Североатлантического совета в Украину это решение также еще не будет документально утверждаться.

"Мы рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году", - добавил министр.

По его словам, в рамках нового формата сотрудничества все существующие программы будут сведены в одну программу.

"НАТО ввело подход "одна страна - один план", поэтому поддержка Украины будет предоставляться в рамках одной программы. Мы станем первой страной, которая будет двигаться по этому подходу", - заявил он.

Министр отметил, что Годовая национальная программа (ГНП) в рамках нового подхода останется.

"ГНП остается, потому что это, по сути, является внутренним, односторонним документом. Зато новая программа будет касаться двустороннего взаимодействия Украины с НАТО", - пояснил он.