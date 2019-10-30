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Espreso.tvОбществоСевероатлантический совет НАТО начинает двухдневный визит в Украину

Североатлантический совет НАТО начинает двухдневный визит в Украину


фото: reuters
Североатлантический совет НАТО - ключевой орган принятия политических решений Альянса, в составе представителей всех 29 государств-членов вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом, 30 октября начинает двухдневный визит в Украину

Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

Визит начнется в Одессе 30 октября, Столтенберг и послы НАТО посетят вторую постоянную противоминную группу НАТО "SNMCMG2", четыре корабля которой из Болгарии, Италии, Румынии и Испании вчера зашли в одесский порт в рамках патрулирования в Черном море.

Генеральный секретарь также выступит перед курсантами Морской академии в Одессе.

31 октября в Киеве генсек НАТО будет председательствовать на заседании Комиссии Украина - НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского и выступит с обращением в Верховную Раду.

Кроме того, Североатлантический совет встретится со спикером парламента Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Кроме того, заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ и послы НАТО также проведут встречу со спикером и руководителями парламентских фракций.

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