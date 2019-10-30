Североатлантический совет НАТО начинает двухдневный визит в Украину
Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.
Визит начнется в Одессе 30 октября, Столтенберг и послы НАТО посетят вторую постоянную противоминную группу НАТО "SNMCMG2", четыре корабля которой из Болгарии, Италии, Румынии и Испании вчера зашли в одесский порт в рамках патрулирования в Черном море.
Генеральный секретарь также выступит перед курсантами Морской академии в Одессе.
31 октября в Киеве генсек НАТО будет председательствовать на заседании Комиссии Украина - НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского и выступит с обращением в Верховную Раду.
Кроме того, Североатлантический совет встретится со спикером парламента Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.
Кроме того, заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ и послы НАТО также проведут встречу со спикером и руководителями парламентских фракций.
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