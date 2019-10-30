Нападающий "Барселоны" установил уникальное достижение в чемпионате Испании
30 октября, 2019, 16:13
Уругвайский форвард "Барселоны" Луис Суарес забивал голы всем командам, против которых играл в чемпионате Испании
Об этом сообщает Opta Jose y twitter.
Форвард испанской "Барселоны" Луис Суарес стал автором уникального достижения. В матче чемпионата Испании против "Вальядолида", который завершился победой "Барсы" 5: 1, 32-летний уругваец отметился забитым мячом, этот гол стал для Суареса 137-м за время выступлений в Ла Лиге.
"Вальядолид" стал 27 из 27 клубов, которым уругваец забивал в чемпионате Испании.
В нынешнем сезоне на счету Луиса Суареса 6 забитых мячей в 8 матчах.
27 - With his goal against Real Valladolid, Luis Suarez has scored against every team he has faced for @FCBarcelona in LaLiga (137 goals in total). Collector. pic.twitter.com/zlJGn50e4Q- OptaJose (@OptaJose) October 29 2019
- Напомним, 23 октября Лионель Месси стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который забивал в 15 сезонах подряд.
- 27 сентября стало известно, что легендарный испанский полузащитник Хави может стать новым тренером "Барселоны".
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