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Espreso.tvСпортНападающий "Барселоны" установил уникальное достижение в чемпионате Испании

Нападающий "Барселоны" установил уникальное достижение в чемпионате Испании


фото: twitter
Уругвайский форвард "Барселоны" Луис Суарес забивал голы всем командам, против которых играл в чемпионате Испании

Об этом сообщает Opta Jose y twitter.

Форвард испанской "Барселоны" Луис Суарес стал автором уникального достижения. В матче чемпионата Испании против "Вальядолида", который завершился победой "Барсы" 5: 1, 32-летний уругваец отметился забитым мячом, этот гол стал для Суареса 137-м за время выступлений в Ла Лиге.

"Вальядолид" стал 27 из 27 клубов, которым уругваец забивал в чемпионате Испании.

В нынешнем сезоне на счету Луиса Суареса 6 забитых мячей в 8 матчах.

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