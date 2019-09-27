Легендарный футболист может возглавить "Барселону"

27 сентября, 2019, 15:53

Легендарный испанский полузащитник Хави может стать новым тренером "Барселоны"

Об этом сообщает Daily Mail.

Легендарный полузащитник сборной Испании Хави может стать новым главным тренером "Барселоны", если клуб отправит в отставку Эрнесто Вальверде.

Если испанец возглавит каталонцев, то условием является подписание звездного английского вингера Рахима Стерлинга.

В составе "Барселоны" Хави Эрнандес провел 769 матчей, забил 85 голов и отдал 184 ассиста. Есть 8-кратным чемпионом Испании и 4 раза поднимал над головой кубок Лиги чемпионов.