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Espreso.tvСпортЛегендарный футболист может возглавить "Барселону"

Легендарный футболист может возглавить "Барселону"


фото: REUTERS
Легендарный испанский полузащитник Хави может стать новым тренером "Барселоны"

Об этом сообщает Daily Mail.

Легендарный полузащитник сборной Испании Хави может стать новым главным тренером "Барселоны", если клуб отправит в отставку Эрнесто Вальверде.

Если испанец возглавит каталонцев, то условием является подписание звездного английского вингера Рахима Стерлинга.

В составе "Барселоны" Хави Эрнандес провел 769 матчей, забил 85 голов и отдал 184 ассиста. Есть 8-кратным чемпионом Испании и 4 раза поднимал над головой кубок Лиги чемпионов.

 

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