Легендарный футболист может возглавить "Барселону"
27 сентября, 2019, 15:53
Легендарный испанский полузащитник Хави может стать новым тренером "Барселоны"
Об этом сообщает Daily Mail.
Легендарный полузащитник сборной Испании Хави может стать новым главным тренером "Барселоны", если клуб отправит в отставку Эрнесто Вальверде.
Если испанец возглавит каталонцев, то условием является подписание звездного английского вингера Рахима Стерлинга.
В составе "Барселоны" Хави Эрнандес провел 769 матчей, забил 85 голов и отдал 184 ассиста. Есть 8-кратным чемпионом Испании и 4 раза поднимал над головой кубок Лиги чемпионов.
- 26 сентября федерация футбола Испании оштрафовала "Барселону" за нарушение трансферных правил на 300 евро.
- Ранее бывший капитан "Барселоны" Карлес Пуйоль отказался занять пост спортивного директора испанского клуба.
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