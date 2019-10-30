Нацполиция должна расследовать заказ сексуальных услуг Яременко, - Кива
30 октября, 2019, 21:09
Нацполиция должна расследовать факт заказа секс-услуг в зале парламента нардепом фракции "Слуга народа" Богданом Яременко
Об этом народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил в парламенте, информируют Буквы .
"На днях "Слуги народа" получили свою первую зарплату в конвертах. Не все эту зарплату понесли домой, некоторые "слуги" бросились писать проституткам и заказывать их прямо здесь, в сессионном зале. В Украине проституция является преступлением, участником которого стал народный депутат", - сказал политик.
Учитывая изложенное, Кива обратился к главе Департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Артему Крищенко: "вот вам первый факт, который вы обязаны расследовать!".
- Напомним, переписку журналисты обнародовали 30 октября. В частности, Яременко получил сообщение, в котором было следующее: "Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный табу. Час - $100, 2 часа - $150. На ночь не остаюсь. Пожелания нельзя", - пишет "Алина".
- После обнародования переписки в соцсетях нардеп заявил, что это была провокация журналистов.
- Впоследствии нардеп от "Слуги народа" удалил свой сообщение, в котором переписку с проституткой назвал "провокацией". Яременко извинился перед женой, детьми, президентом и фракцией.
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