Нацполиция должна расследовать заказ сексуальных услуг Яременко, - Кива

30 октября, 2019, 21:09

Нацполиция должна расследовать факт заказа секс-услуг в зале парламента нардепом фракции "Слуга народа" Богданом Яременко

Об этом народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил в парламенте, информируют Буквы .

"На днях "Слуги народа" получили свою первую зарплату в конвертах. Не все эту зарплату понесли домой, некоторые "слуги" бросились писать проституткам и заказывать их прямо здесь, в сессионном зале. В Украине проституция является преступлением, участником которого стал народный депутат", - сказал политик.

Учитывая изложенное, Кива обратился к главе Департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Артему Крищенко: "вот вам первый факт, который вы обязаны расследовать!".