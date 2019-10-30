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Espreso.tvСпортЛомаченко бросил вызов непобедимый американский боксер

Ломаченко бросил вызов непобедимый американский боксер


фото: Bad Left Hook
Непобедимый американский боксер Райан Гарсия бросил вызов чемпиону мира в легком весе украинцу Василию Ломаченко

Об этом сообщает TMZ.

Гарсия заявил, что хочет драться против лучших боксеров легкого дивизиона (до 61,2 кг), среди которых и чемпион мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Василий Ломаченко.

"Я хочу получить самые большие бои. Я знаю, что мне придется еще подождать. Джервонта Дэвис, Девин Хейни и Василий Ломаченко. Вот какие поединки я хочу получить", - сказал Гарсия.

Гарсия провел на профессиональном ринге 18 боев и не испытал ни одного поражения. В следующем поединке 2 ноября в Лас-Вегасе (США) он будет боксировать против филиппинца Ромеро Дуно в андеркарте встречи между мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Сергеем Ковалевым, которые сразятся за титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

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