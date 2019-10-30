Ломаченко бросил вызов непобедимый американский боксер
Об этом сообщает TMZ.
Гарсия заявил, что хочет драться против лучших боксеров легкого дивизиона (до 61,2 кг), среди которых и чемпион мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета), WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Василий Ломаченко.
"Я хочу получить самые большие бои. Я знаю, что мне придется еще подождать. Джервонта Дэвис, Девин Хейни и Василий Ломаченко. Вот какие поединки я хочу получить", - сказал Гарсия.
Гарсия провел на профессиональном ринге 18 боев и не испытал ни одного поражения. В следующем поединке 2 ноября в Лас-Вегасе (США) он будет боксировать против филиппинца Ромеро Дуно в андеркарте встречи между мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Сергеем Ковалевым, которые сразятся за титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
- Напомним, 24 октября Василия Ломаченко лишили титула WBC в легком весе и предоставили ему звание франчайзингового чемпиона мира .
- 30 октября Сауль Альварес, который выступает в весе до 72,6 кг, заявил, что хочет провести бой в бывшей категории украинца Александра Усика - до 90,7 кг.
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