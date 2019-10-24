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Espreso.tvСпортУ Ломаченко отобрали титул чемпиона мира WBC

У Ломаченко отобрали титул чемпиона мира WBC


фото: wbcboxing.com
Украинского боксера Василия Ломаченко лишили титула WBC в легком весе и предоставили ему звание франчайзингового чемпиона мира

Об этом сообщает официальный сайт Всемирного боксерского совета.

Титул WBC в легком весе (до 61,2 кг), принадлежащий Василию Ломаченко, отдали американцу Девину Хейни, ранее владел званием временного чемпиона мира.

В то же время WBC предоставила украинцу более почетный титул франчайзингового чемпиона. Статус франчайзингового чемпиона мира предоставляется эксклюзивно конкретному бойцу. После окончания карьеры франчайзинговый чемпион становится почетным чемпионом WBC. Также Всемирный боксерский совет будет согласовывать каждого оппонента для защиты титула WBC с промоутером обладателя такого пояса.

Ломаченко стал вторым боксером, которому WBC предоставила звание франчайзингового чемпиона WBC после мексиканца Сауля Альвареса.

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