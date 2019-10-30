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Espreso.tvСпортГендиректор "Шахтера" объяснил, почему не отпустил Степаненко в Англию

Гендиректор "Шахтера" объяснил, почему не отпустил Степаненко в Англию


фото: shakhtar.com
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, почему не отпустил полузащитника Тараса Степаненко в чемпионат Англии

Об этом сообщает "Футбол 1".

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал подробности возможного перехода в английский "Кристал Пэлас", полузащитника Тараса Степаненко в 2018-м году.

"Это был последний день трансферного окна. Там чуть ли не несколько часов до дедлайна было. Я потом ребятам сообщение отправил, мол, так дела не делаются, вы что, шутите? Если бы были переговоры месяц, два, а закрывали сделку в последний день, то это другой вопрос", - пояснил Палкин.

По словам гендиректора "Шахтера", Степанека отнесся к ситуации с пониманием.

"Тарас, думаю, понял эту ситуацию. Я с ним разговаривал, объяснил. Я понимаю, что Англия и сильный чемпионат, но ты также должен понимать клуб. Он, кстати, нормально отнесся к этому", - заверил Палкин.

30-летний Тарас Степаненко выступает за донецкий "Шахтер" с 2010 года, за это время провел 290 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 20 голевых передач.

 
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