Известный украинский футболист признался, что его дети не знают украинского языка
20 сентября, 2019, 15:11
Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал, что его дети не понимают украинского языка
Об этом футболист сообщил на youtube-канале "ОТДУШИВДУШУ".
Футболист национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал, что его дети воспитываются в русскоязычном окружении, из-за чего не понимают украинского языка.
"Последний мультик, вот мы ходили на "Король Лев" - единственная проблема, переводил детям с украинского на русский. У нас русскоязычная семья, поэтому я сказал жене, чтобы все репетиторы, которые к нам приходят, разговаривали с детьми на украинском. Время идет, скоро в школу, я настаивал на том, чтобы они читали и писали на украинском", - признался Тарас Степаненко.
У 30-летнего футболиста трое сыновей.
- Напомним, 18 сентября в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Харькове проиграл английскому "Манчестер Сити" со счетом 0:3.
Читайте также
-
16 сентября, 2019 Максим Скубенко: Мы ловим политиков на лжи и заставляем говорить правду
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019
-
Читайте также
-
14 сентября, 2019 Что такое формула Штайнмайера и чем она грозит Украине
-
13 сентября, 2019 Виталий Портников: "единство" ради грабежа
-
13 сентября, 2019 7 книг, которые заинтересуют на Форуме издателей-2019