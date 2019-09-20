Известный украинский футболист признался, что его дети не знают украинского языка

20 сентября, 2019, 15:11

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал, что его дети не понимают украинского языка

Об этом футболист сообщил на youtube-канале "ОТДУШИВДУШУ".

Футболист национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал, что его дети воспитываются в русскоязычном окружении, из-за чего не понимают украинского языка.

"Последний мультик, вот мы ходили на "Король Лев" - единственная проблема, переводил детям с украинского на русский. У нас русскоязычная семья, поэтому я сказал жене, чтобы все репетиторы, которые к нам приходят, разговаривали с детьми на украинском. Время идет, скоро в школу, я настаивал на том, чтобы они читали и писали на украинском", - признался Тарас Степаненко.

У 30-летнего футболиста трое сыновей.