 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Прекрасно", - Зеленский прокомментировал начало разведения сил в Золотом

"Прекрасно", - Зеленский прокомментировал начало разведения сил в Золотом

Президент Владимир Зеленский положительно оценивает начало разведения войск в Золотом-4.

Об этом Зеленский рассказал на инвестфоруме в Мариуполе, передают Новости Донбасса.

Когда журналисты попросили его прокомментировать разведение в Золотом, президент сказал, что нужно дождаться подтверждения штаба ООС. В свою очередь одна из журналисток сказала президенту, что такое подтверждение уже есть. "Прекрасно, прекрасно", - отреагировал Зеленский.

Зеленский пояснил, что отвод войск начался, потому что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали недельное отсутствие обстрелов в районе разведения в Золотом

"Все спокойно происходит. На этом участке нет никакого обстрелов", - добавил он.

Представитель ОБСЕ в минской ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик показал начало разведения сил на участке в Золотом

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 октября, 2019 вторник

больше новостей

29 октября, 2019 вторник

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать