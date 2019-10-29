"Прекрасно", - Зеленский прокомментировал начало разведения сил в Золотом
Об этом Зеленский рассказал на инвестфоруме в Мариуполе, передают Новости Донбасса.
Когда журналисты попросили его прокомментировать разведение в Золотом, президент сказал, что нужно дождаться подтверждения штаба ООС. В свою очередь одна из журналисток сказала президенту, что такое подтверждение уже есть. "Прекрасно, прекрасно", - отреагировал Зеленский.
Зеленский пояснил, что отвод войск начался, потому что миссия ОБСЕ и украинская сторона зафиксировали недельное отсутствие обстрелов в районе разведения в Золотом
"Все спокойно происходит. На этом участке нет никакого обстрелов", - добавил он.
Представитель ОБСЕ в минской ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик показал начало разведения сил на участке в Золотом
Зеленский - о разведении в Золотом pic.twitter.com/X1dGsT2cOk- Новости Донбасса (@novostidnua) October 29 2019
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