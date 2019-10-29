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Espreso.tvОбществоСледующий шаг - разведение в Петровском - Олифер

Следующий шаг - разведение в Петровском - Олифер


фото: hromadske.ua
Пресекретар бывшего президента Украины Леонида Кучмы, который представляет Украину в Контактной группе заявила, что следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе Петровского

Об этом она написала в своем Facebook.

"Трехсторонняя контактная группа получила информацию о начале разведения сил и средств на участке в районе н.п. Золотое. В соответствии с Рамочным решением ТКГ от 2016 года следующим шагом должно стать разведение сил и средств на участке в районе н.п. Петровское - при условии 7-дневного соблюдения режима тишины", - написала Олифер.

Она также добавила, что ситуация вне этих участков напряженная.

"Вне этих участков ситуация безопасности остается напряженной. Беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины указан в мандате миссии и мы требуем обеспечения допуска патрулей СММ ко всей территории ОРДЛО", - пишет Олифер.

 

 

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