Роналду рассказал, какой свой гол он считает самым красивым
29 октября, 2019, 18:13
Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду cказал, что лучший гол в свои карьере он забил своему нынешнему клубу
Об этом сообщает France Football.
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, какой свой гол он считает самым красивым.
"Это мяч, забитый в ворота "Ювентуса" ударом через себя. Посмотрите на высоту, на которой я касаюсь мяча. Там больше чем 2,4 метра. Это невероятно. Для меня это один из самых красивых голов, забитых ударом через себя. И я это говорю не потому, что я стал автором этого гола ", - сказал футболист.
За игровую карьеру легендарный Роналду провел 975 матчей, в которых забил 701 гол и отдал 306 ассистов. Форвард пять раз побеждал в финале Лиги чемпионов, а также пять раз получал награду Золотой мяч.
- 28 октября нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что считает, что в мире нет футболистов, которые выступали бы на таком уровне, как он, в его возрасте.
- 17 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу "Лечче", за который играет украинец Евгений Шахов, неожиданно сыграл вничью с "Ювентусом", в составе которого отсутствовал Криштиану Роналду.
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