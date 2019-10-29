29 октября, 2019, 18:13

Знаменитый португальский нападающий Криштиану Роналду cказал, что лучший гол в свои карьере он забил своему нынешнему клубу

Об этом сообщает France Football.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, какой свой гол он считает самым красивым.

"Это мяч, забитый в ворота "Ювентуса" ударом через себя. Посмотрите на высоту, на которой я касаюсь мяча. Там больше чем 2,4 метра. Это невероятно. Для меня это один из самых красивых голов, забитых ударом через себя. И я это говорю не потому, что я стал автором этого гола ", - сказал футболист.

За игровую карьеру легендарный Роналду провел 975 матчей, в которых забил 701 гол и отдал 306 ассистов. Форвард пять раз побеждал в финале Лиги чемпионов, а также пять раз получал награду Золотой мяч.