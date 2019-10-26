Команда украинца Шахова сенсационно отобрала очки у "Ювентуса"

26 октября, 2019, 18:18

В 9-м туре чемпионата Италии по футболу "Лечче", за который играет украинец Евгений Шахов, неожиданно сыграл вничью с "Ювентусом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Евгений Шахов попал в заявку "Лечче", но весь матч просидел в запасе.

Автором первого гола стал нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала, который реализовал пенальти в начале второго тайма. За 6 минут счет сравнял полузащитник "Лечче" Марко Манкозу, который также забил с одиннадцатиметрового.

В матче не участвовал нападающий туринцев Криштиану Роналду. Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарре решил предоставить португальцу отдых.

"Ювентус" сыграл с "Лечче" вничью 1: 1, набрал 23 очка и возглавляет турнирную таблицу Серии А, "Лечче" имеет 8 пунктов и занимает шестнадцатое место.