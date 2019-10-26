Команда украинца Шахова сенсационно отобрала очки у "Ювентуса"
26 октября, 2019, 18:18
В 9-м туре чемпионата Италии по футболу "Лечче", за который играет украинец Евгений Шахов, неожиданно сыграл вничью с "Ювентусом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Евгений Шахов попал в заявку "Лечче", но весь матч просидел в запасе.
Автором первого гола стал нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала, который реализовал пенальти в начале второго тайма. За 6 минут счет сравнял полузащитник "Лечче" Марко Манкозу, который также забил с одиннадцатиметрового.
В матче не участвовал нападающий туринцев Криштиану Роналду. Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарре решил предоставить португальцу отдых.
"Ювентус" сыграл с "Лечче" вничью 1: 1, набрал 23 очка и возглавляет турнирную таблицу Серии А, "Лечче" имеет 8 пунктов и занимает шестнадцатое место.
- Напомним, 2 октября португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду отобрал у испанского голкипера "Порту" Икера Касильяса рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов.
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