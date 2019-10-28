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Espreso.tvСпортРоналду дерзко оценил уровень своей игры

Роналду дерзко оценил уровень своей игры


фото: REUTERS
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду считает, что в мире нет футболистов, которые выступали на таком уровне, как он, в его возрасте

Об этом сообщает France Football.

Форвард сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду высоко оценивает свои игровые качества, несмотря на солидный, в футбольных рамках, возраст.

"Моя цель - оставаться молодым, становясь старше. Я хочу быть конкурентоспособным как можно дольше. Покажите мне футболиста моего возраста, который играет на том же уровне, что и я, и в такой же команде, как" Ювентус ", - сказал 34- летний нападающий.

За игровую карьеру Криштиану Роналду провел 813 матчей, забил 606 голов и отдал 211 ассистов. Пять раз выигрывал Золотой мяч пять раз побеждал в финале Лиги чемпионов.

 

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