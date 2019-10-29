Роналду надоело играть в чемпионате Италии

29 октября, 2019, 17:21

Португальский футболист "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что хочет сосредоточиться на матчах Лиги чемпионов и выступлениях за национальную команду

Об этом сообщает France Football .

По словам Роналду, если бы это зависело от него, то он бы сосредоточился исключительно на матчах за "Ювентус" в Лиге чемпионов и играх за сборную Португалии и не выходил бы на поле в чемпионате Италии.

"Если бы это зависело от меня, я бы играл только в важных матчах - в Лиге чемпионов и за национальную команду. Это матчи, в которых появляются какие-то задачи, в которых что-то стоит на кону, в которых ощущается давление. Но нужно оставаться профессионалом и демонстрировать хороший уровень ежедневно ради семьи и клуба, который платит тебе зарплату", - сказал Роналду.