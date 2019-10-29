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Espreso.tvМирПалата представителей в четверг будет голосовать резолюцию об импичменте Трампа

Палата представителей в четверг будет голосовать резолюцию об импичменте Трампа


фото: reuters
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что первое голосование по процедуре импичмента президента Дональда Трампа проведут в четверг, 31 октября

Об этом пишет CNN.

На голосование будет вынесена резолюция о расследовании в рамках процедуры импичмента, которая подтвердит наличие расследования, которое сейчас ведут комитеты Палаты представителей.

Резолюция должна "устранить любые сомнения относительно того, может ли администрация Трампа не предоставлять документы, препятствовать даче показаний свидетелями, игнорировать судебные запросы, продолжать создавать препятствия для деятельности Палаты представителей.

По словам Пелоси, резолюция установит порядок проведения открытых слушаний, санкционирует публикацию стенограмм свидетельских показаний и даст представление о том, как комитет по разведке может передавать доказательства юридическому комитету.

  • Напомним, после скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
  • По информации издания Buzzfeed, импичмент Трампу могут объявить до Дня благодарения.
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