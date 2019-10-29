Палата представителей в четверг будет голосовать резолюцию об импичменте Трампа

29 октября, 2019, 11:18

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что первое голосование по процедуре импичмента президента Дональда Трампа проведут в четверг, 31 октября

Об этом пишет CNN.

На голосование будет вынесена резолюция о расследовании в рамках процедуры импичмента, которая подтвердит наличие расследования, которое сейчас ведут комитеты Палаты представителей.

Резолюция должна "устранить любые сомнения относительно того, может ли администрация Трампа не предоставлять документы, препятствовать даче показаний свидетелями, игнорировать судебные запросы, продолжать создавать препятствия для деятельности Палаты представителей.

По словам Пелоси, резолюция установит порядок проведения открытых слушаний, санкционирует публикацию стенограмм свидетельских показаний и даст представление о том, как комитет по разведке может передавать доказательства юридическому комитету.