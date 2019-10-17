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Espreso.tvМирТрампу могут объявить импичмент ко Дню благодарения, - СМИ

Трампу могут объявить импичмент ко Дню благодарения, - СМИ


фото: reuters
Палата представителей США, в которой большинство имеет Демократическая партия, может проголосовать за начало процедуры импичмента президента США Дональда Трампа к национальному празднику Дню благодарения, который отмечают в четвертый четверг ноября

Об этом сообщает Buzzfeed.

"Если демократы в Палате представителей завершат рассмотрение импичмента (Трампу, - ред.) ко Дню благодарения, это будет означать, что процесс в Сенате продлится весь период от Дня благодарения до Рождества", - говорится в сообщении.

По словам лидера Республиканской партии, имеющей большинство в Сенате, Митча Макконелла, если Палата представителей действительно проголосует за импичмент Трампу, тогда процесс в Сенате будет начинаться каждый день в примерно 12:30, и продлится шесть дней в неделю, кроме воскресенья.

Адвокаты Палаты представителей будут прокурорами, а адвокаты Белого дома будут представлять сторону защиты. Судья Верховного суда США Джон Робертс будет вести заседание в зале.

Отмечается, что процесс импичмента бывшего президента США Билла Клинтона длился пять недель в Сенате.

Как известно, для того чтобы отстранить президента США от должности в результате импичмента, необходимы голоса 2/3 сенаторов (67 голосов). Однако в настоящее время в Сенате республиканцы имеют большинство, и поэтому очень маловероятно, что Дональд Трамп вскоре прекратит выполнять полномочия лидера Соединенных Штатов.

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