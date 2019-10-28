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Espreso.tvСпортВ АПЛ сын повторил уникальное достижение отца

В АПЛ сын повторил уникальное достижение отца


фото: REUTERS
Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель второй голкипер в истории АПЛ, который провел матч на ноль, когда его команда забила 9 мячей

Об этом сообщает "Англия Англия" в twitter.

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Лестер", в гостевом матче, разгромил "Саутгемптон" со счетом 9: 0. Вратарь "лис" датчанин Каспер Шмейхель второй голкипер в истории турнира, который провел "сухой" матч, когда его команда забила 9 мячей.

Интересно, что другим голкипером с таким достижением является отец вратаря "Лестера" Петер Шмейхель. Легендарный датчанин отличился рекордом 24 года назад, когда его МЮ разгромил "Ипсвич" со счетом 9: 0.

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