В АПЛ сын повторил уникальное достижение отца
28 октября, 2019, 17:11
Голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель второй голкипер в истории АПЛ, который провел матч на ноль, когда его команда забила 9 мячей
Об этом сообщает "Англия Англия" в twitter.
В матче 10-го тура чемпионата Англии "Лестер", в гостевом матче, разгромил "Саутгемптон" со счетом 9: 0. Вратарь "лис" датчанин Каспер Шмейхель второй голкипер в истории турнира, который провел "сухой" матч, когда его команда забила 9 мячей.
Интересно, что другим голкипером с таким достижением является отец вратаря "Лестера" Петер Шмейхель. Легендарный датчанин отличился рекордом 24 года назад, когда его МЮ разгромил "Ипсвич" со счетом 9: 0.
В истории АПЛ было лишь два вратаря, которые отыгралы на ноль в матче, где их команда забила 9 мячей - Петер Шмейхель и Каспер Шмейхель. pic.twitter.com/XBZwtVt1og- Англия, Англия (@EnglandEngland) 26 октября 2019 г.
- 27 октября, в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом" в матче финалистов Лиги чемпионов
- Напомним, 26 октября результативная передача украинского футболиста Андрея Ярмоленко помогла "Вест Жэму" сыграть вничью с "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате Англии.
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