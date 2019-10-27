"Ливерпуль" совершил камбэк в матче финалистов ЛЧ с "Тоттенхэмом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Тоттенхэм" вышел вперед уже на 1-й минуте матча. Сиссоко разогнал атаку и сделал пас на Сон Хин Мина, который добежал до штрафной и пробил в штангу, а Кейн после добивания послал мяч в сетку.
"Ливерпуль" отыгрался на 52-й минуте. Фабиньо сделал заброс в штрафную, Дэнни Роуз не дотянулся до мяча, а Джордан Хендерсон в касание пробил в дальний угол.
Победу "Ливерпулю" на 75-й минуте принес Мохамед Салах, который реализовал пенальти, назначенный за фол Сержа Орье против Садио Мане.
"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" 2: 1, набрал 28 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, "Тоттенхэм" имеет 12 очков и занимает одиннадцатое место.
Чемпионат Англии
10-й тур
27 октября
"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 2: 1
Голы: Хендерсон, 52, Салах, 75 (пен.) - Кейн, 1
- Напомним, 26 октября результативная передача украинского футболиста Андрея Ярмоленко помогла "Вест Хему" сыграть вничью с "Шеффилд Юнайтед" в чемпионате Англии.
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