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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" совершил камбэк в матче финалистов ЛЧ с "Тоттенхэмом"

"Ливерпуль" совершил камбэк в матче финалистов ЛЧ с "Тоттенхэмом"


фото: REUTERS
В 10-м туре чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" одержал волевую победу над "Тоттенхэмом" в матче финалистов Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Тоттенхэм" вышел вперед уже на 1-й минуте матча. Сиссоко разогнал атаку и сделал пас на Сон Хин Мина, который добежал до штрафной и пробил в штангу, а Кейн после добивания послал мяч в сетку.

"Ливерпуль" отыгрался на 52-й минуте. Фабиньо сделал заброс в штрафную, Дэнни Роуз не дотянулся до мяча, а Джордан Хендерсон в касание пробил в дальний угол.

Победу "Ливерпулю" на 75-й минуте принес Мохамед Салах, который реализовал пенальти, назначенный за фол Сержа Орье против Садио Мане.

"Ливерпуль" победил "Тоттенхэм" 2: 1, набрал 28 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, "Тоттенхэм" имеет 12 очков и занимает одиннадцатое место.

Чемпионат Англии

10-й тур

27 октября

"Ливерпуль" - "Тоттенхэм" 2: 1

Голы: Хендерсон, 52, Салах, 75 (пен.) - Кейн, 1

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