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Espreso.tvСпортМалиновский мог оказаться в другом итальянском клубе

Малиновский мог оказаться в другом итальянском клубе


фото: REUTERS
Летом украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский мог оказаться в "Наполи"

Об этом сообщает calcionapoli24.

Во время летнего трансферного окна "Наполи" был заинтересован в трансфере украинского полузащитника Руслана Малиновского, однако более конкретной была "Аталанта".

"Наполи" был заинтересован в Малиновском, но не довел до конкретики. С другой стороны, "Аталанта" сделала хорошее предложение, мы довольны сделанным выбором. Они отличный клуб с хорошей организацией", - сказал агент футболиста.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии украинец провел 8 матчей, в Лиге чемпионов 3 и забил 1 гол.

 

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