Малиновский мог оказаться в другом итальянском клубе
28 октября, 2019, 20:10
Летом украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский мог оказаться в "Наполи"
Об этом сообщает calcionapoli24.
Во время летнего трансферного окна "Наполи" был заинтересован в трансфере украинского полузащитника Руслана Малиновского, однако более конкретной была "Аталанта".
"Наполи" был заинтересован в Малиновском, но не довел до конкретики. С другой стороны, "Аталанта" сделала хорошее предложение, мы довольны сделанным выбором. Они отличный клуб с хорошей организацией", - сказал агент футболиста.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии украинец провел 8 матчей, в Лиге чемпионов 3 и забил 1 гол.
- 27 октября украинский футболист Руслан Малиновский принял участие в победном матче "Аталанты" против "Удинезе" в чемпионате Италии.
- 22 октября, в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов Украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский забил гол в ворота "Манчестер Сити" .
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