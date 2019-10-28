Малиновский мог оказаться в другом итальянском клубе

28 октября, 2019, 20:10

Летом украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский мог оказаться в "Наполи"

Об этом сообщает calcionapoli24.

Во время летнего трансферного окна "Наполи" был заинтересован в трансфере украинского полузащитника Руслана Малиновского, однако более конкретной была "Аталанта".

"Наполи" был заинтересован в Малиновском, но не довел до конкретики. С другой стороны, "Аталанта" сделала хорошее предложение, мы довольны сделанным выбором. Они отличный клуб с хорошей организацией", - сказал агент футболиста.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии украинец провел 8 матчей, в Лиге чемпионов 3 и забил 1 гол.