Кабмин утвердил 5 новых глав ОГА
Об этом говорится на Правительственном портале.
"Правительство согласовало назначение главами ОГА: Волынской - Погуляйко Юрия Михайловича; Полтавской - Синегубова Олега Васильевича; Сумской - Пащенко Инну Алексеевну; Хмельницкой - Габинета Дмитрия Анатольевича; Черновицкой - Осачука Сергея Дмитриевича", - говорится в сообщении.
Также Кабмин назначил Артема Биденко государственным секретарем Министерства культуры, молодежи и спорта.
Правительство временно возложило на Михаила Хорева выполнение обязанностей глав Государственного агентства водных ресурсов.
Также уволены: заместитель Министерства развития общин и территорий - Кругляк Эдуард Борисович, заместитель Министра инфраструктуры - Лавренюк Юрий Федорович, и глава Государственного агентства водных ресурсов - Овчаренко Ирина Ивановна.
- Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева .
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