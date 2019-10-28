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Espreso.tvОбществоКабмин утвердил 5 новых глав ОГА

Кабмин утвердил 5 новых глав ОГА

Правительство согласовало назначение глав Волынской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черновицкой областных государственных администраций

Об этом говорится на Правительственном портале.

"Правительство согласовало назначение главами ОГА: Волынской - Погуляйко Юрия Михайловича; Полтавской - Синегубова Олега Васильевича; Сумской - Пащенко Инну Алексеевну; Хмельницкой - Габинета Дмитрия Анатольевича; Черновицкой - Осачука Сергея Дмитриевича", - говорится в сообщении.

Также Кабмин назначил Артема Биденко государственным секретарем Министерства культуры, молодежи и спорта.

Правительство временно возложило на Михаила Хорева выполнение обязанностей глав Государственного агентства водных ресурсов.

Также уволены: заместитель Министерства развития общин и территорий - Кругляк Эдуард Борисович, заместитель Министра инфраструктуры - Лавренюк Юрий Федорович, и глава Государственного агентства водных ресурсов - Овчаренко Ирина Ивановна.

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