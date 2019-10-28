Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА
28 октября, 2019, 15:04
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева
О назначении говорится в приказе №777 / 2019, опубликованном на сайте президента.
"Назначить Чернышева Алексея Михайловича главой Киевской областной государственной администрации", - сообщается в указе.
Другим указом президент уволил Бно-Айрияна с этой должности.
Алексей Чернышев - бизнесмен, инвестор, основатель инвестиционно-девелоперской компании Eastgate Development и инвестиционной компании VI2 Partners, а также основатель Kyiv Vision Foundation, организации, занимающейся привлечением инвестиций и поддержкой культурных проектов.
- Назначенный после избрания президентом Зеленского глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал на имя главы государства заявление об увольнении
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