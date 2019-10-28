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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил нового главу Киевской ОГА

Зеленский назначил нового главу Киевской ОГА


фото: depo.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Киевской областной государственной администрации Алексея Чернышева

О назначении говорится в приказе №777 / 2019, опубликованном на сайте президента.

"Назначить Чернышева Алексея Михайловича главой Киевской областной государственной администрации", - сообщается в указе.

Другим указом президент уволил Бно-Айрияна с этой должности.

Алексей Чернышев - бизнесмен, инвестор, основатель инвестиционно-девелоперской компании Eastgate Development и инвестиционной компании VI2 Partners, а также основатель Kyiv Vision Foundation, организации, занимающейся привлечением инвестиций и поддержкой культурных проектов.

  • Назначенный после избрания президентом Зеленского глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал на имя главы государства заявление об увольнении
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