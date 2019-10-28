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Espreso.tvСпортФутбольный эксперт посоветовал нападающему "Шахтера" поспать с мячом

Футбольный эксперт посоветовал нападающему "Шахтера" поспать с мячом


фото: shakhtar.com
Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал матч УПЛ "Шахтер" - "Александрия", где команды сыграли в нулевую ничью

Об этом сообщает football.ua.

Известный футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал сенсационный результат матча 12-го тура УПЛ, где донецкий "Шахтер" потерял очки против "Александрии", а поединок завершился со счетом 0: 0.

"Александрия" молодцы, выстрелили в матче с "Сент-Этьеном", а затем показали хорошую игру с "Шахтером". В таких матчах тратится больше сил, но и уверенность появляется. Мораесу надо, наверное, поспать с мячом, столько моментов не реализовал", - высказался эксперт.

В следующем туре УПЛ "Шахтер" сыграет против "Карпат" во Львове, а "Александрия" примет дома "Мариуполь".

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