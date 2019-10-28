Футбольный эксперт посоветовал нападающему "Шахтера" поспать с мячом
28 октября, 2019, 17:38
Футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал матч УПЛ "Шахтер" - "Александрия", где команды сыграли в нулевую ничью
Об этом сообщает football.ua.
Известный футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал сенсационный результат матча 12-го тура УПЛ, где донецкий "Шахтер" потерял очки против "Александрии", а поединок завершился со счетом 0: 0.
"Александрия" молодцы, выстрелили в матче с "Сент-Этьеном", а затем показали хорошую игру с "Шахтером". В таких матчах тратится больше сил, но и уверенность появляется. Мораесу надо, наверное, поспать с мячом, столько моментов не реализовал", - высказался эксперт.
В следующем туре УПЛ "Шахтер" сыграет против "Карпат" во Львове, а "Александрия" примет дома "Мариуполь".
- Напомним, 27 октября в матче 12-го тура чемпионата Украины "Динамо" на своем поле не смогло переиграть "Карпаты" .
- 26 октября во 12-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" на своем поле победил "Колос" .
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