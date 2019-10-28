Директор "Шахтера" ошарашил заявлением о Милевском
28 октября, 2019, 16:26
Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о не осуществленном трансфере Артема Милевского в донецкий клуб
Об этом сообщает football.ua.
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, о каком не осуществленном трансфере, по мнению функционера, жалеет президент киевского "Динамо" Игорь Суркис.
"Милевский, мы давно им интересовались и даже предложение делали. Нам отказали. Я думаю, Игорь Суркис сейчас жалеет, что тогда он отказал", - признался директор.
Артем Милевский выступал за киевское "Динамо" с 2002-го до 2013-го года, за этот период провел 178 матчей и забил 57 голов, и был одним из лидеров клуба. На данный момент выступает в составе брестского "Динамо".
- 23 октября украинский защитник Евгений Хачериди стал игроком белорусского футбольного клуба "Динамо" с Бреста.
- 29 июля стало известно, что экс-динамовец Артем Милевский нецензурной бранью прокомментировал победу "Динамо" над "Шахтером" в Суперкубке Украины.
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