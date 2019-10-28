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Espreso.tvСпортДиректор "Шахтера" ошарашил заявлением о Милевском

Директор "Шахтера" ошарашил заявлением о Милевском


фото: dynamo-brest.by
Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о не осуществленном трансфере Артема Милевского в донецкий клуб

Об этом сообщает football.ua.

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, о каком не осуществленном трансфере, по мнению функционера, жалеет президент киевского "Динамо" Игорь Суркис.

"Милевский, мы давно им интересовались и даже предложение делали. Нам отказали. Я думаю, Игорь Суркис сейчас жалеет, что тогда он отказал", - признался директор.

Артем Милевский выступал за киевское "Динамо" с 2002-го до 2013-го года, за этот период провел 178 матчей и забил 57 голов, и был одним из лидеров клуба. На данный момент выступает в составе брестского "Динамо".

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