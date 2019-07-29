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Espreso.tvСпортМилевский грубо выругался после победы "Динамо" в Суперкубке Украины

Милевский грубо выругался после победы "Динамо" в Суперкубке Украины


фото: kp.ua
Экс-динамовец Артем Милевский нецензурной бранью прокомментировал победу "Динамо" над "Шахтером" в Суперкубке Украины

Эмоции футболист выложил в instagram.

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, который сейчас защищает цвета брестского "Динамо", прокомментировал победу киевлян над "Шахтером" (2: 1) в Суперкубке Украины.

"Ну что, не ожидали? Тайсон, около ## ь. Наконец, около ## ь. Вот это развязка. Господин Зеленский (вероятно, намекая на присутствие президента Украины на матчи)", - сказал Милевский.

Также футболист добавил к видео подпись "Гарик - машина", очевидно имея в виду Дениса Гармаша.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, ewe nemnogo Garik mawina

Публикация от timi1010 (@ timi1010)

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