Милевский грубо выругался после победы "Динамо" в Суперкубке Украины
29 июля, 2019, 10:49
Экс-динамовец Артем Милевский нецензурной бранью прокомментировал победу "Динамо" над "Шахтером" в Суперкубке Украины
Эмоции футболист выложил в instagram.
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский, который сейчас защищает цвета брестского "Динамо", прокомментировал победу киевлян над "Шахтером" (2: 1) в Суперкубке Украины.
"Ну что, не ожидали? Тайсон, около ## ь. Наконец, около ## ь. Вот это развязка. Господин Зеленский (вероятно, намекая на присутствие президента Украины на матчи)", - сказал Милевский.
Также футболист добавил к видео подпись "Гарик - машина", очевидно имея в виду Дениса Гармаша.
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