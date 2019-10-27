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Espreso.tvОбществоЭто все же не шоу, - Разумков раскритиковал проверку "Слуг народа" на полиграфе

Это все же не шоу, - Разумков раскритиковал проверку "Слуг народа" на полиграфе


фото: prm.ua
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что проверка его однопартийцев из "Слуги народа" на детекторе лжи не должна превращаться в шоу

Об этом Разумков заявил в эфире программы "Факты недели", сообщает УНИАН .

Спикер парламента признал, что во фракции "Слуги народа" из-за проверки на полиграфе возникли дискуссии. Вместе с тем он подчеркнул, что этот процесс не нужно превращать в шоу.

"Фракция большая, такой фракции никогда не было в украинском парламенте - на сегодня в ней 252 человека. В такой большой фракции всегда будут дискуссии. Мне кажется, что это немного слишком публично происходит. Это все же не шоу. Это должно быть вопросом работы правоохранительных органов, если есть такой фактаж", - сказал Разумков.

Председатель Верховной Рады надеется, что информация о якобы подкупе народных депутатов не подтвердится.

"Надеюсь, что эта информация не подтвердится. Если все же подтвердится, то должно быть наказание. И на это не должны влиять Разумков, Смаглюк, Дубинский, Гетьманцев, Арахамия, Корниенко или кто-то другой. Должны работать правоохранительные органы, должны работать антикоррупционные органы, и если будет доказано и материалы будут переданы в суд, то суд должен решить - виновен человек или не виновен", - убежден Разумков.

  • Идея проверить нардепов от "Слуги народа" возникла после появления информации о предложениях членам фракции партии власти взяток в размере около $30 тыс. за голосование.
  • 23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по поводу возможного взяточничества народных депутатов Украины, чтобы проверить опубликованную в СМИ информацию
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