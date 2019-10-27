18-летнюю украинку Магучих признали лучшей легкоатлеткой 2019 года в Европе
27 октября, 2019, 15:17
Украинскую прыгунью в высоту Ярославу Магучих признали лучшей молодой легкоатлеткой 2019 году в Европе
Об этом сообщает "Укринформ" .
Ярослава Магучих победила в номинации "Восходящая звезда" во время церемонии награждения EA Golden Tracks, которая проходила в Таллинне (Эстония).
В 2019 году Магучих получила золотую награду на чемпионате Европы U-20. На чемпионате мира-2019 в Дохе (Катар) украинка стала самой молодой медалисткой на дебютном для себя мировом первенстве среди взрослых и установила новый молодежный рекорд мира - 2,04 м.
В тройку финалистов EA Golden Tracks среди мужчин попал также украинец Михаил Кохан. В 2019 году он выиграл чемпионат Европы U20 с юниорским рекордом континента по метанию молота (84,73 м), а в октябре занял пятое место на взрослом чемпионате мира.
- Напомним, 30 сентября 18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала серебро чемпионата мира в прыжках в высоту с новым молодежным мировым рекордом.
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