18-летнюю украинку Магучих признали лучшей легкоатлеткой 2019 года в Европе

27 октября, 2019, 15:17

Украинскую прыгунью в высоту Ярославу Магучих признали лучшей молодой легкоатлеткой 2019 году в Европе

Об этом сообщает "Укринформ" .

Ярослава Магучих победила в номинации "Восходящая звезда" во время церемонии награждения EA Golden Tracks, которая проходила в Таллинне (Эстония).

В 2019 году Магучих получила золотую награду на чемпионате Европы U-20. На чемпионате мира-2019 в Дохе (Катар) украинка стала самой молодой медалисткой на дебютном для себя мировом первенстве среди взрослых и установила новый молодежный рекорд мира - 2,04 м.

В тройку финалистов EA Golden Tracks среди мужчин попал также украинец Михаил Кохан. В 2019 году он выиграл чемпионат Европы U20 с юниорским рекордом континента по метанию молота (84,73 м), а в октябре занял пятое место на взрослом чемпионате мира.