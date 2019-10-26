Украинский фильм "Домой" получил награду на международном кинофестивале в Стамбуле

26 октября, 2019, 17:37

Фильм украинского режиссера Наримана Алиева признан лучшим иностранным фильмом на Босфорском международном кинофестивале в Стамбуле

Об этом сообщает "Артхаус Трафик" в facebook.

Нариман Алиев лично получил награды. Главную награду режиссеру вручил глава Международного жюри, филиппинский режиссер и обладатель пальмовой ветки Канн Бриянте Мендоза.

Международный Босфорский кинофестиваль основан в 2011 году Международной Босфорским киноассоциации (IBCA) с целью развития и продвижения турецкого кинематографа. В этом году фестиваль отметил свою седьмую годовщину и представил зрителям 83 фильмы из 25 стран мира. Вместе с украинской лентой за победу в международном конкурсе соревновались еще восьми фильмов.

"Домой" - это история непростого путешествия отца и сына из Киева в оккупированный Крым. Мустафа и его младший сын везут тело старшего сына и брата домой, чтобы похоронить его на родине согласно мусульманским традициям.

Главные роли исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов, соавтором сценария выступила Марыся Никитюк, а спродюсировал фильм Владимир Яценко, который работал над фильмом "Дикое поле".

"Домой" был представлен в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.

Дебютная полнометражная лента крымскотатарского режиссера Наримана Алиева попала в конкурсную программу Международного кинофестиваля в Хайфе.

В украинский прокат "Домой" выйдет 7 ноября.

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