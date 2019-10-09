Фильм "Домой" Наримана Алиева вошел в лонглист "Оскара"

9 октября, 2019, 15:43

Киноакадемия США обнародовала длинный список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм", среди них есть дебютный полнометражный фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева

Об этом сообщает "Новинарня".

Фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" претендует на кинопремию от Украины.

В списке есть также еще один фильм, причастный к Украине. Это лента от Чехии "Раскрашенный птенец" Вацлава Маргоула. Он снят при поддержке украинского Госкино.

Шортлист премии объявят 16 декабря 2019 г. Список номинантов - 13 января 2020 г. Вручение премии "Оскар" состоится 9 февраля 2020 года.

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"Домой" - это история непростого путешествия отца и сына из Киева в оккупированный Крым. Мустафа и его младший сын везут тело старшего сына и брата домой, чтобы похоронить его на родине согласно мусульманским традициям.

Главные роли исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов, соавтором сценария выступила Марыся Никитюк, а спродюсировал фильм Владимир Яценко, который работал над фильмом "Дикое поле".

"Домой" был представлен в конкурсной программе Каннского кинофестиваля.

Дебютная полнометражная лента крымскотатарского режиссера Наримана Алиева попала в конкурсную программу Международного кинофестиваля в Хайфе