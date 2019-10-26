Стало известно, сколько детей гибнет на дорогах

26 октября, 2019, 09:32

За январь-сентябрь 2019 г. Национальная полиция зарегистрировала 3552 дорожно-транспортных происшествия с участием детей

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Еспресо.TV.

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Из них - 3081 случаев с пострадавшими, в которых пострадали 3392 ребенка, а 126 детей погибло.

"Призываем водителей быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения, не только для того чтобы избежать штрафа, а для того чтобы не унести чью-то жизнь или здоровье", - отметил чиновник.