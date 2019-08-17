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Espreso.tvОбществоУкраинской патрульной полиции не хватает людей и финансирования, - Deutsche Welle

Украинской патрульной полиции не хватает людей и финансирования, - Deutsche Welle

За четыре года своего существования нехватка кадров в патрульных - крупнейшая среди полицейских управлений. По данным Департамента кадрового обеспечения Национальной полиции Украины по состоянию на 1 июня, там оставались вакантными 3800 должностей - 20% от запланированного количества. В новом наборе в ряды патрульных, объявленном 3 августа, речь идет уже о 5,5 тыс. вакансий

В 2015 году в патрульную полиции набрали 75-80% людей с высшим образованием. Сейчас эти люди с офицерскими званиями на улице делают "первичную полицейский работу", признавал проблему с карьерным ростом внутри патрульной председатель Нацполиции Сергей Князев еще в начале 2017 года. Тогда он ввел программу перевода амбициозных патрульных на оперативную работу в местные управления, передает DW .

С тех пор за пределы патрульной полиции - внутри системы МВД - перевелись более тысячи работников, заявил заместитель главы департамента Алексей Билошицкий. Однако молодые кадры, как видим, не спешат заполнять освободившиеся вакансии в патрульной полиции.

Новые наборы патрульная полиция объявляет месяц. И их результаты не слишком впечатляют. Так, по результатам конкурса, объявленного в начале июля в Киеве отбор прошли только восемь кандидатов. При этом, по словам руководителя столичных патрульных Юрия Зозули, дефицит кадров в апреле составлял около 30% или около 800 полицейских.

В полиции и МВД пытаются улучшить условия труда патрульных, ведь увеличение нагрузки за некомплект приводит к новым увольнениям, объясняет заместитель департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. По его словам, в начале года в департаменте впервые с момента создания повысили должностные оклады - базовая ставка с тех пор составляет 10,2 тыс. грн, на Донбассе и в городах-миллионниках полицейские получают надбавки. В Киеве патрульным платят больше - 13 тыс. грн, да это все равно на +17% меньше средней зарплаты в столице.

"Мы надеемся, что новое правительство одобрит повышение ставок и в следующем году", - говорит Билошицкий.

Между тем резервы для покрытия кадрового дефицита приходится искать среди студентов. Этим летом министерство запустило программу "2 + 1" - второкурсникам ведомственных вузов предлагают переводиться на заочную форму обучения и работать в патрульной полиции.

"Это часть стратегии - каждый полицейский должен пройти через патрули", - объясняет Билошицкий.

Он говорит, что в департамент уже пришло работать несколько курсантов-патрульных.

  • Начиная с 1 августа , в пешего патрулирования улиц МВД привлекла 2 тыс. бойцов Национальной гвардии, которые раньше могли следить за общественным порядком только вместе с полицейскими.
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