"Мне пофиг, с кем будет перемирие", - Зеленский в Золотом

26 октября, 2019, 14:54

Об этом в социальных сетях сообщает инициатива Последний блокпост. # Ни_Капитуляции, передает Еспресо.TV.

"Мне пофиг, с кем будет перемирие. Нам надо территории вернуть и прекратить убийство. Правильно?", - подчеркнул он.

При этом его собеседники отметили, что не следует спешить с разведением войск и надо учитывать интересы проукраинского мирного населения, котрое в таком случае окажется в "серой зоне":

"Есть история. Те, кто идут следующими путями к перемирию, пытаясь быстро решить вопросы, они, как правило, получают и позор, и последующую войну".