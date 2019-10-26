"Мне пофиг, с кем будет перемирие", - Зеленский в Золотом
26 октября, 2019, 14:54
Во время встречи с добровольцами, которые прибыли защищать поселок Золотое (Луганская область) в случае отступления подразделений ВСУ при реализации "формулы Штайнмайера", президент Украины Владимир Зеленский заверил, что его целью является возвращение территорий и "прекращение убийств"
Об этом в социальных сетях сообщает инициатива Последний блокпост. # Ни_Капитуляции, передает Еспресо.TV.
"Мне пофиг, с кем будет перемирие. Нам надо территории вернуть и прекратить убийство. Правильно?", - подчеркнул он.
При этом его собеседники отметили, что не следует спешить с разведением войск и надо учитывать интересы проукраинского мирного населения, котрое в таком случае окажется в "серой зоне":
"Есть история. Те, кто идут следующими путями к перемирию, пытаясь быстро решить вопросы, они, как правило, получают и позор, и последующую войну".
- Напомним, Зеленский приехал к добровольцам в Золотое.
- Президент требует, чтобы они отдали якобы имеющееся у них оружие .
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