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Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу" в чемпионате Англии

"Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу" в чемпионате Англии


фото: REUTERS
В 10-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" разгромил на своем поле "Астон Виллу"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко участия в матче не принимал, поскольку восстанавливается от операции на колене.

В начале второго тайма, на 46-й минуте, счет в матче открыл нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг. На 65-й минуте полузащитник Кевин Де Брюйне укрепил преимущество команды Хосепа Гвардиолы. Еще через 5 минут хавбек "Манчестер Сити" Гюндоган довел счет в матче до разгромного.

"Манчестер Сити" победил "Астон Виллу" 3: 0, набрал 22 очка и вернулся на второе место в турнирной таблице. От лидера - "Ливерпуля" - он отстает на 3 балла.

"Астон Вилла" имеет 11 пунктов и идет тринадцатым.

Чемпионат Англии

22 тур

26 октября

"Манчестер Сити" - "Астон Вилла" 3: 0

Голы: Стерлинг, 46, Де Брюйне, 65, Гюндоган, 70

Удаление: Фернандиньо, 87 ( "Манчестер Сити").

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