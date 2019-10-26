"Манчестер Сити" разгромил "Астон Виллу" в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко участия в матче не принимал, поскольку восстанавливается от операции на колене.
В начале второго тайма, на 46-й минуте, счет в матче открыл нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг. На 65-й минуте полузащитник Кевин Де Брюйне укрепил преимущество команды Хосепа Гвардиолы. Еще через 5 минут хавбек "Манчестер Сити" Гюндоган довел счет в матче до разгромного.
"Манчестер Сити" победил "Астон Виллу" 3: 0, набрал 22 очка и вернулся на второе место в турнирной таблице. От лидера - "Ливерпуля" - он отстает на 3 балла.
"Астон Вилла" имеет 11 пунктов и идет тринадцатым.
Чемпионат Англии
22 тур
26 октября
"Манчестер Сити" - "Астон Вилла" 3: 0
Голы: Стерлинг, 46, Де Брюйне, 65, Гюндоган, 70
Удаление: Фернандиньо, 87 ( "Манчестер Сити").
- 25 октября игрок английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко перенес операцию на колене, в одной из клиник Испании.
- По словам Хосепа Гвардиолы, на восстановление Александра Зинченко понадобится 4-5 недель .
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