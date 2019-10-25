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Espreso.tvОбществоВ Сенат США внесли резолюцию с осуждением импичмента Трампа

В Сенат США внесли резолюцию с осуждением импичмента Трампа


фото: ap
В США сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат резолюцию с осуждением импичмента президента Дональда Трампа, который инициировали в Палате представителей

Об этом он сообщил у себя в Twitter.

Резолюция призывает Палату представителей проголосовать за начало официального расследования и предоставить Трампу "конституционные гарантии".


В документе отмечается, что Палата представителей, в нарушение "всех прецедентов и традиций" процедуры импичмента, отказывает Трампу в "принципах справедливости", право на которые имеет каждый гражданин США.

Грэм призывает наделить представителей Республиканской партии равными с демократами полномочиями вызывать свидетелей.

  • Напомним, после скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
  • По информации издания Buzzfeed, импичмент Трампу могут объявить до Дня благодарения.
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