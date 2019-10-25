В Сенат США внесли резолюцию с осуждением импичмента Трампа
25 октября, 2019, 13:15
В США сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат резолюцию с осуждением импичмента президента Дональда Трампа, который инициировали в Палате представителей
Об этом он сообщил у себя в Twitter.
Резолюция призывает Палату представителей проголосовать за начало официального расследования и предоставить Трампу "конституционные гарантии".
Resolution Condemning House of Representatives "Closed Door Impeachment Process https://t.co/rvyxNVLuT5- Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) October 24, 2019
В документе отмечается, что Палата представителей, в нарушение "всех прецедентов и традиций" процедуры импичмента, отказывает Трампу в "принципах справедливости", право на которые имеет каждый гражданин США.
Грэм призывает наделить представителей Республиканской партии равными с демократами полномочиями вызывать свидетелей.
- Напомним, после скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
- По информации издания Buzzfeed, импичмент Трампу могут объявить до Дня благодарения.
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