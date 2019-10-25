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Espreso.tvОбщество"Репортеры без границ" требуют освободить незаконно осужденного террористами "ДНР" журналиста Асеева

"Репортеры без границ" требуют освободить незаконно осужденного террористами "ДНР" журналиста Асеева

Международная организация "Репортеры без границ" требует от поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе немедленно освободить удерживаемого ими украинского журналиста, автора "Радио Свобода" Станислава Асеева

Об этом говорится в сообщении офиса RSF в Восточной Европе и Центральной Азии, передает "Радио Свобода".

"Ни один адвокат, ни одна международная организация не имели доступа к заложнику. Его задержание безосновательное и противоречит нормам международного гуманитарного права, базируется на показаниях, которые, вероятно, были получены под давлением: мы призываем к его (Асеева, - ред.) немедленного освобождения" - отмечается в сообщении.

В организации указали, что не признают "судебный процесс" над Станиславом Асеевым, назвав его "так называемым".

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