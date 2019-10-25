"Репортеры без границ" требуют освободить незаконно осужденного террористами "ДНР" журналиста Асеева
25 октября, 2019, 22:37
Международная организация "Репортеры без границ" требует от поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе немедленно освободить удерживаемого ими украинского журналиста, автора "Радио Свобода" Станислава Асеева
Об этом говорится в сообщении офиса RSF в Восточной Европе и Центральной Азии, передает "Радио Свобода".
"Ни один адвокат, ни одна международная организация не имели доступа к заложнику. Его задержание безосновательное и противоречит нормам международного гуманитарного права, базируется на показаниях, которые, вероятно, были получены под давлением: мы призываем к его (Асеева, - ред.) немедленного освобождения" - отмечается в сообщении.
В организации указали, что не признают "судебный процесс" над Станиславом Асеевым, назвав его "так называемым".
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