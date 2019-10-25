Украина в ООН призвала немедленно освободить заключенного в "ДНР" журналиста Асеева
Соответствующее заявление обнародовал на заседании Третьего комитета ГА ООН посол по особым поручениям МИД Украины Олег Герасименко, сообщает " Укринформ".
"Несмотря на освобождение Россией 35 украинцев, в том числе Олега Сенцова и Владимира Балуха, Кремль продолжает упорно игнорировать призывы международных организаций, политических лидеров и гражданского общества освободить остальных украинцев, лишенных свободы по политически мотивированным обвинениям", - отметил дипломат.
Более того, подчеркнул он, русская оккупационная власть на украинской территории продолжает приговаривать к заключению граждан Украины за их убеждения.
"Свобода убеждений и их свободного выражения находится там (на оккупированных территориях, - ред.) под особой угрозой, ее фактически не существует. Всего несколько дней назад украинский журналист Станислав Асеев был приговорен российской оккупационной администрацией в Донецке к 15 годам лишения свободы", - констатировал представитель Украины.
Герасименко подчеркнул, что украинская сторона "осуждает это решение и требует немедленного и безусловного освобождения журналиста Асеева".
Украинский журналист и публицист, которій остался в Донецке после оккупации и писал для украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин, пропал на оккупированной территории в 2017 году.
Некоторое время боевики отказывались признать факт похищения Асеева и через свою "полицию" объявили его в розыск как пропавшего без вести.
22 октября 2019 года оккупанты приговорили украинского журналиста и публициста к 15 годам заключения
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