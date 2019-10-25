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Espreso.tvОбществоАссоциация польских журналистов призвала освободить осужденного в "ДНР" Асеева

Ассоциация польских журналистов призвала освободить осужденного в "ДНР" Асеева

Внимание к делу Асеева привлекла в Польше журналистка Моника Андрушевская, которая во время вручения нынешних наград SDP в своем обращении акцентировала внимание на деле журналиста и необходимости приложить усилия для его освобождения

Об этом говорится в сообщении Ассоциации польских журналистов (SDP).

Приговор оккупационных властей в Донецке Станиславу Асееву в виде 15 лет заключения является скандальным, а международные журналистские организации призывают немедленно освободить журналиста.

"Призыв о немедленном освобождении журналиста возобновили национальные и международные журналистские организации, в частности центр мониторинга свободы СМИ Ассоциации польских журналистов (SDP), а также Европейская федерация журналистов", - отмечают в заявлении SDP.

В организации напомнили, что внимание к делу Асеева ранее привлекла в Польше журналистка Моника Андрушевская, которая во время вручения нынешних наград SDP в своем обращении акцентировала внимание на деле журналиста и необходимости приложить усилия для его освобождения.

 

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