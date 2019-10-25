Двое украинский в символической сборной 3-го тура Лиги Европы
25 октября, 2019, 13:05
Защитник "Динамо" Артем Шабанов и нападающий "Гента" Роман Яремчук попали в символическую сборную 3-го тура группового раунда Лиги Европы
Об этом сообщает официальный twitter-аккаунт турнира.
УЕФА опубликовало символическую сборную 3-го тура группового раунда Лиги Европы. Место среди одиннадцатки лучших нашлось для двух украинских футболистов. Европейские специалисты высоко оценили игру украинского защитника "Динамо" Артема Шабанова, который в матче против датского "Копенгагена" забил свой дебютный гол в сине-белой футболке.
Эксперты не обошли и дубль форварда бельгийского "Гента" и сборной Украины Романа Яремчука, в матче против немецкого "Вольфсбурга". В этом противостоянии украинец забил 11-й и 12-й гол в этом сезоне, во всех турнирах.
This week's top performers- UEFA Europa League (@EuropaLeague) 25 октября 2019 г.
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- 24 октября, в поединке 3-го тура группового этапа Лиги Европы, киевское "Динамо" сыграло вничью с датским "Копенгагеном" 1:1
- В матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы бельгийский "Гент" сыграл вничью с немецким "Вольфсбургом".
- В параллельном противостоянии группы и, украинская "Александрия" также поделила очки с французским "Сент-Этьеном" .
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