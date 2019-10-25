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Espreso.tvСпортДвое украинский в символической сборной 3-го тура Лиги Европы

Двое украинский в символической сборной 3-го тура Лиги Европы


фото: REUTERS
Защитник "Динамо" Артем Шабанов и нападающий "Гента" Роман Яремчук попали в символическую сборную 3-го тура группового раунда Лиги Европы

Об этом сообщает официальный twitter-аккаунт турнира.

УЕФА опубликовало символическую сборную 3-го тура группового раунда Лиги Европы. Место среди одиннадцатки лучших нашлось для двух украинских футболистов. Европейские специалисты высоко оценили игру украинского защитника "Динамо" Артема Шабанова, который в матче против датского "Копенгагена" забил свой дебютный гол в сине-белой футболке.

Эксперты не обошли и дубль форварда бельгийского "Гента" и сборной Украины Романа Яремчука, в матче против немецкого "Вольфсбурга". В этом противостоянии украинец забил 11-й и 12-й гол в этом сезоне, во всех турнирах.

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