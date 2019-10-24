Лига Европы: благодаря дублю Яремчука "Гент" вырывает ничью против "Вольфсбурга"
24 октября, 2019, 22:20
В матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы бельгийский "Гент", благодаря дублю украинца Романа Яремчука, сыграл вничью с немецким "Вольфсбургом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига Европы
Групповой раунд. 3-й тур
Группа I
"Гент" (Бельгия) - "Вольфсбург" (Германия) 2: 2
Голы: Яремчук, 41, 90 + 4 - Вегхорст, 3, Жоау Виктор, 24
- В параллельном матче группы, украинская "Александрия" также поделила очки с французским "Сент-Этьеном"
- 3 октября, во втором туре группового раунда Лиги Европы в домашнем матче "Александрия" сыграла вничью с бельгийским "Гентом" .
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