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Espreso.tvСпортЛига Европы: благодаря дублю Яремчука "Гент" вырывает ничью против "Вольфсбурга"

Лига Европы: благодаря дублю Яремчука "Гент" вырывает ничью против "Вольфсбурга"


фото: REUTERS
В матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы бельгийский "Гент", благодаря дублю украинца Романа Яремчука, сыграл вничью с немецким "Вольфсбургом"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига Европы

Групповой раунд. 3-й тур

Группа I

"Гент" (Бельгия) - "Вольфсбург" (Германия) 2: 2

Голы: Яремчук, 41, 90 + 4 - Вегхорст, 3, Жоау Виктор, 24

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